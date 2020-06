Arthur è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il centrocampista brasiliano si unirà alla sua nuova squadra a settembre dopo il termine della UCL.

Il Barcellona e la Juventus hanno ufficialmente raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento del centrocampista brasiliano Arthur Melo. La Vecchia Signora pagherà un corrispettivo di denaro da 72 milioni di euro, più di 10 milioni di euro variabili. Come riportato anche in una nota ufficiale sul sito del Barcellona. Il giocatore rimarrà però in Spagna ancora per tutto il proseguo della stagione 2019/2020. Raggiungerà quindi la sua nuova squadra solo dopo il termine del torneo della Uefa Champions League che si disputerà ad agosto.

Arthur alla Juventus, Calciomercato: le cifre ufficiali

Chi è il centrocampista Arthur Melo? Arthur è arrivato in Liga al Barcellona nell’estate del 2018 dalla Gilda di Porto Alegre. Il centrocampista con il Barcellona ha disputato 72 parite: 47 in campionato, 13 in Champions, 10 in Coppa e 1 in Supercoppa spagnola. Arthur ha segnato 4 gol in due stagioni, siglando il suo primo in maglia blaugrana contro l’Osasuna nella Liga spagnola. Arthur vanta già un bel palmares: due titoli con il Barcellona, la Supercoppa spagnola e le presenze in Champions League. Per Arthur nato il 12 agosto 1996, con la Juventus sarà una nuova avventura che lo vedrà formare una coppa decisamente più giovane rispetto alle ultime formazioni. Infatti sia lui che Bentancur saranno molto probabilmente il duo del centrocampo targato Maurizio Sarri per la prossima stagione. Entrambi molto giovani e di estrema qualità tecnica. Il ruolo di Arthur è principalmente quello dell’interno, ma data la sua ottima tecnica può variare e giocare da regista, il ruolo che era di Pjanic ma che molto probabilmente ricoprirà Bentancur. Con l’acquisto di Arthur Melo la Vecchia Signora garantisce qualità ma soprattutto acquisto d’importanza anche in ottica futura, data la giovanissima età (solo 23 anni). Uno dei giocatori più giovani e promettenti in circolazione nel ruolo della mediana che saprà perfettamente adattarsi alle dinamiche del gioco di Maurizio Sarri.

