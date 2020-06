Il calciomercato Juventus diventa ogni giorno più caldo. Ci si avvicina al 30 giugno e tutte le società, nonostante il campionato sia in corso, stanno cercando di comprare e cedere in vista della prossima stagione.

I bianconeri hanno già messo a segno un colpo importante nello scorso mese di gennaio, prendendo la stellina Kulusevski. Un altro grande affare è stato ufficializzato nella giornata di oggi, ovvero l’arrivo a Torino del centrocampista del Barcellona Arthur. Ma la Juventus si sta muovendo tanto pure sui giovani.

E’ fatta infatti per l’arrivo dell’ala destra portoghese Felix Correia, scambiato per Moreno con il Manchester City. Un giovane talento che andrà a rinforzare la squadra under 23 per fare esperienza in Italia. Per un giovane che arriva però un altro è destinato a partire.

Calciomercato Juventus, Kaly Sene va in Svizzera

Come riporta infatti il giornalista Romeo Agresti su Twitter, la Juventus ha ceduto il giovane Kaly Sene al Basilea, in Svizzera. Si tratta di un esterno destro classe 2001 che militava nella Primavera bianconera.

Altra cessione per la #Juventus: Kaly Sene al Basilea! Done deal: Kaly Sene joins FC Basel 1893 🔜🇨🇭@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 29, 2020

Paragonato ad Asprilla per la sua velocità, avrà l’occasione per misurarsi in un campionato importante e chissà, magari esplodere. Per Kaly Sene 7 gol in questo campionato Primavera più due centri in Youth League.

