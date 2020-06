Calciomercato Juventus, chi è Felix Correia

Il calciomercato Juventus dopo Arthur sta per arricchirsi di un altro nome. Che magari non è al momento altisonante come quello del brasiliano, ma può essere un ottimo investimento per il futuro per il club bianconero, che del resto ama pianificare anche il futuro.

La Juventus ha intavolato una trattativa con il Manchester City per uno scambio tra giovani giocatori molto promettenti. Pablo Moreno, giocatore dell’under 23 bianconera, dovrebbe approdare in Inghilterra alla corte di Pep Guardiola, mentre a Torino è in arrivo il giovane esterno offensivo classe 2001 Felix Correia. Che ieri – come riporta il Corriere dello Sport – si è presentato alla Continassa per sostenere le visite mediche.

Juventus, Felix Correia

Portoghese come Cristiano Ronaldo, nell’ultima stagione il classe 2002 ha giocato in prestito in Olanda nella squadra giovanile dell’AZ Alkmaar. In patria viene paragonato non solo al campione della Juventus, ma anche a Figo e Nani, altri esterni offensivi di talento.

Come Ronaldo anche Felix Correia è cresciuto nello Sporting Lisbona, dove di fatto ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di andare al Manchester City. Che per lui, considerata l’età, ha fatto un investimento importante pagandolo 3,5 milioni, più un 10% della futura rivendita.

Gli inglesi lo hanno mandato in Olanda per fargli fare esperienza e nella prossima stagione anche la Juventus lo girerà alla formazione Under 23 che milita in serie C per consentirgli di proseguire nel suo percorso di maturazione. Correia può giocare su entrambe le corsie dell’attacco, anche se preferisce quella sinistra. Abbina tecnica e velocità, è imprevedibile per gli avversari ed è anche un buon finalizzatore. La Juventus, insomma, crede in lui.

