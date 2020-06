Calciomercato Juventus, una nuova pista per l’attacco

Il calciomercato Juventus continua a tenere banco anche in queste ore. Ieri ci sono state le visite mediche del centrocampista brasiliano Arthur e forse già nella giornata odierna potrebbe arrivare l’ufficialità dello scambio con il Barcellona con Pjanic.

Tuttavia sono anche altre le trattative che i bianconeri stanno imbastendo in questi giorni. E’ vero che si continuerà a giocare fino ad agosto, ma proprio per questo motivo rimarranno pochi giorni prima del via del prossimo torneo. E i club cercano di anticipare le rivali sui loro obiettivi.

Non è un mistero che la Juventus stia cercando una prima punta. Un giocatore che possa prendere il posto di Gonzalo Higuain nel ruolo di centravanti, qualora l’argentino decidesse di interrompere prima della scadenza del suo contratto la sua esperienza juventina.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, blitz per Aubameyang

Calciomercato Juventus, spunta Pinamonti

Si è parlato molto del possibile arrivo del centravanti polacco Milik come centravanti bianconero del futuro, ma ora sembra essere spuntata una nuova pista, quella che porta ad Andrea Pinamonti, giovane attaccante del Genoa. A riportare questo rumor di mercato il Corriere dello Sport.

Il Genoa ha riscattato il giocatore pagandolo 18,5 milioni all’Inter, che avrebbe anche l’opportunità di riprenderlo nel 2021 versando una ventina di milioni di euro. Tuttavia i nerazzurri per ora non sembrano essere interessati al suo ritorno. Ed ecco dunque che si sarebbe fatta avanti la Juventus, che segue con attenzione questo giocatore. Che nell’ultimo turno è andato anche a segno su rigore contro il Brescia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK