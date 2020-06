Juventus, Di Canio sul look di Cristiano Ronaldo: “Neanche per dormire”

Paolo Di Canio ha fatto parlare molto in questi giorni per il simpatico siparietto su Sky dove ha dovuto commentare un look insolito di CR7.

Visualizza questo post su Instagram Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:21 PDT

Paolo Di Canio è stato protagonista di un siparietto divertente, durante la trasmissione condotta da Fabio Caressa su Sky Sport, a Paolo è stato chiesto di “commentare”un look decisamente insolito del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, pubblicato, sui propri portali social. Ecco cosa ha detto il giornalista ed ex calciatore:

Paolo Di Canio, ex giocatore, tra le altre, anche della Juventus ha parlato del look estivo decisamente eccentrico di Cristiano Ronaldo, postato dal fenomeno portoghese giusto qualche giorno fa con la didascalia: “Inizia il fine settimana con una buona atmosfera e un buon stile”. Il look decisamente particolare di Cristiano è stato commentato in studio alla domanda sul look di Cristiano Ronaldo, Di Canio ha subito simpaticamente riposto “Ciao a tutti vado via”. Ed ha poi aggiunto: “Ma neanche per andare a dormire mi vestirei così. Manco per giocare a padel. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio”. Ovviamente nel siparietto gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto provare quel look e Di Canio ha concluso con un lapidario “No grazie”.Â

