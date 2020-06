È caos in casa bianconera, la squadra è stata costretta a trasferirsi in aereo per raggiungere Genova a causa del traffico

La squadra bianconera è stata costretta ad andare a Genova in aereo. La Juventus questa sera disputerà il match contro il Genoa alle 21.45, la squadra però, non è riuscita a raggiungere il capoluogo ligure con il classico viaggio in pullman a causa di grandi problemi relativi alla viabilità in autostrada.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paganini: “Sarri vuole Allan per il centrocampo”

Juventus, è caos autostrade: costretti ad andare in aereo a Genova

Questa sera la Juventus incontrerà fuori casa a Genova, il Genoa nel match di Serie A. Come spiega il Corriere della Sera, visti i tanti cantieri aperti, la viabilità sulle autostrade A7, A10 e A26 sta trovando diversi problemi. Per evitare blocchi ulteriori, la Juventus ha optato per lo spostamento in aereo anziché in pullman.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, possono arrivare in 4 dalla Roma