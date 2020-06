Pirlo torna alla Juventus. Il “maestro” vestirà di nuovo i colori bianconeri

Andrea Pirlo torna alla Juventus, ma vestirà i panni dell’allenatore della formazione Under 23. Come vice potrebbe portare un altro bresciano doc, Roberto Baronio.

Nella bacheca dei club bianconero c’è un trofeo in più. Si tratta della Coppa Italia di C, appena vinta. In più c’è una Serie B da conquistare ai playoff, ma già con una novità per la prossima stagione. «La Juventus Under 23 sarà allenata nella prossima stagione da Andrea Pirlo, leggenda bianconera che ha conquistato quattro scudetti di fila a Torino tra il 2012 e il 2015». Ad annunciarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come sia importante il progetto della seconda squadra di Andrea Agnelli. Si tratta dell’unica società italiana ad aver investito risorse umane e finanziarie in un’idea di calcio che ancora latita dalle nostra parti ad esplodere.

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni di Genoa-Juventus. Cristiano Ronaldo non salta un minuto

Pirlo alla Juventus Under 23

Andrà Pirlo, pertanto, prenderà il posto di Fabio Pecchia, l’attuale allenatore. «Per questa sua prima esperienza in panchina Pirlo potrebbe scegliere come vice un altro bresciano doc, Roberto Baronio – si legge ancora -. Dopo aver smesso di giocare, il Maestro si è concesso un po’ di tempo prima di scegliere il suo futuro lavoro, poi la decisione di tentare l’esperienza in panchina con tanto di iscrizione del corso a Coverciano. Adesso lo aspetta Vinovo, un luogo che conosce particolarmente bene».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK