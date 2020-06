Probabili formazioni di Genoa-Juventus. Cristiano Ronaldo non salta un minuto

Nelle probabili formazioni di Genoa-Juventus compare ancora Cristiano Ronaldo. Dybala agirà da falso nueve, mentre Higuain andrà di nuovo in panchina.

Qualche assenza in meno ha caratterizzato la vigilia del match del Luigi Ferraris. Le probabili formazioni di Genoa-Juventu dicono che Sarri sarà senza Alex Sandro, Demiral, De Sciglio e Khedira, in più Higuain andrà ancora in panchina a mezzo servizio. A Nicola, invece, mancheranno il capitano Criscito e Radovanovic. La Gazzetta dello Sport stamattina, fotografa la situazione in un articolo di presentazione. «Il Pipita – si legge – è in attesa di trovare una condizione che gli permetta di avere più minuti nelle gambe. Ecco perché anche stasera partirà dalla panchina, mentre Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo riposeranno più avanti».

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

Paulo Dybala da falso nueve proverà a centrare la terza prodezza consecutiva dopo quella contro il Bologna e contro il Lecce. Tutto a posto anche per Bentancur, uscito per un crampo nella gara di venerdì scorso. L’unico ballottaggio è tra Pjanic e Ramsey, nel caso venga scelto il gallese Rodrigo andrebbe in regia. Queste le probabili formazioni di Juventus-Lecce.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago, Pinamonti. All. Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

