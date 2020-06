Video Goal Dybala Genoa-Juventus: rete stupenda, tifosi in delirio

Genoa-Juventus video Goal Dybala: c’era poco da fare per il portiere. Clicca qui per vedere la rete

Ha segnato Dybala, non c’è stato nulla da fare per il portiere: per la Joya si è trattato di un grandissimo goal.

dybala ha siglato una fantastica rete che conferma, ancora una volta, la bravura di questo ragazzo, e la sua capacità di farsi trovare pronto quando necessario. Anche nei momenti di difficoltà, lui si sobbarca il peso della squadra sulle spalle. Onore a lui. Il numero 10 bianconero è in grado di superare qualsiasi ostacolo ed andare in goal.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Calciomercato Juventus, possono arrivare in 4 dalla Roma

Video Goal Dybala Genoa Juventus: il numero 10 sugli scudi

Gran goal di dybala. Il ragazzo non ha sbagliato. Ennesima conferma sul suo enorme talento, ma soprattutto della volontà di decidere quando c’è bisogno di farsi trovare pronto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK