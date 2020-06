Video Gol Douglas Costa Genoa-Juventus, Campionato: goal meraviglioso del brasiliano che entra nella storia di nuovo. Clicca qui per vedere la rete.

Fenomenale goal di Douglas Costa

Per Costa si tratta di una vera e propria fantastica rete che conferma, ancora una volta, quanto questo ragazzo sia assolutamente fenomenale sotto porta. Anche nei momenti di enorme difficoltà da parte del resto della squadra, lui riesce a farsi trovare pronto. Talento ma soprattutto carisma che in questi palcoscenici risultano fondamentali. Douglas è in grado di superare qualsiasi ostacolo e andare in rete. Segnare tanti gol e portare alla vittoria la propria squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Champions League, decisa le sede del ritorno degli ottavi Juve-Lione

Video Gol Douglas Costa Genoa-Juventus:calcio champagne della squadra di Sarri

Gran tiro di Douglas Costa. Il ragazzo non sbaglia mai. Ennesima conferma sul suo grande talento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Quarantena, probabile svolta nel protocollo per blindare la Serie A

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK