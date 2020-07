Calciomercato Juventus, situazione Alaba: fase di stallo per le trattative del suo rinnovo con il Bayern Monaco. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Trapelano importanti indiscrezioni dalla Germania sulla situazione relativa ad Alaba. Il terzino sinistro austriaco, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà la prossima stagione, non ha ancora trovato l’accordo con i bavaresi per prolungare la sua esperienza in Germania. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, che riprende una notizia apparsa sulla Bild, si sarebbe concluso con un nullo di fatto l’incontro avvenuto nelle scorse ore tra i dirigenti del Bayern Monaco e il padre del giocatore, Pini Zahavi. Il giocatore sarebbe disposto a prolungare il contratto con il Bayern, a patto che la società bavarese gli corrisponda un importante aumento dell’ingaggio.

Potrebbe interessarti anche–> Gosens alla Juventus, calciomercato: Higuain pedina di scambio nella trattativa?

Calciomercato Juventus, Alaba-Bayern Monaco: è scontro totale?

Al momento i bavaresi non hanno ancora trovato l’accordo con il terzino, ragion per cui i principali top club stanno cominciando ad effettuare i primi sondaggi per capire gli eventuali margini di manovra. In particolare, il Manchester City, il Paris Saint Germain e il Barcellona sarebbero i club maggiormente interessati. Nelle ultime ore, come vi avevamo rivelato, si è vociferato anche di un possibile inserimento della Juventus. Alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris il profilo di Alaba piace e non poco: qualità, esperienza, dinamismo, sono tutti ingredienti che farebbero assolutamente al caso della squadra di Sarri. Tuttavia, una trattativa concreta non è stata ancora imbastita. La palla è ancora nelle mani del Bayern, staremo a vedere i futuri scenari della vicenda.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ceduto un attaccante

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK