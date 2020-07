La Juventus ha chiuso l’ennesimo scambio fra giocatori. Al Basilea andrà il giovane primavera Sene. In bianconero al suo posto arriva Hajdari

Ennesimo scambio della Vecchia Signora in ottica mercato. Questa volta i giocatori coinvolti sono giovanissimi. La Juventus ha chiuso la trattativa per portare in bianconero il giovanissimo difensore classe 2003 Hajdari. Una trattativa nata col Basilea con l’ormai consueta strategia scambio di cartellini. Al Basilea in cambio del difensore Hajdari è andato il primavera Sene. Ennesimo colpo in ottica futura che vede sempre di più la società bianconera proiettata al futuro.

Calciomercato Juventus, scambio col Basilea per il giovane difensore

La trattativa che porterebbe il giovane difensore svizzero Albian Hajdari sarebbe molto vicina alla chiusura. Un ennesimo scambio di cartellini, come nell’affare Arthur – Pjanic. Infatti in cambio del giovane 2003 al Basilea andrebbe Kaly Sense della primavera bianconera. Il giovane attaccante senegalese lascerebbe Torino in cambio del difensore svizzero classe 2003, che verrebbe poi anche lui aggregato alla primavera dei bianconeri. Valutazione di entrambi che si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

