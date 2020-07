«Chiesa alla Juventus», le parole del giornalista aprono le danze

Il giornalista Calamai non ha alcun dubbio su Chiesa: «Già lo scorso anno era nella logica dei fatti che andasse alla Juventus e adesso andrà così».

«Penso che andrà via. Il fatto che non abbia ad oggi accettato il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022, ndr) mi fa pensare che sia sicuro della cessione. Già lo scorso anno era nella logica dei fatti che andasse alla Juventus e andrà così nel prossimo mercato. Si farà con qualche scambio, perché la richiesta di 70 milioni di euro non sarà soddisfatta. La dirigenza dovrà trattare per ottenere 40 milioni e due pedine di scambio importanti che serviranno per rinforzare la squadra. A queste condizioni, la cessione di Chiesa non sarebbe una grande perdita». Sono parole molto importanti pronunciate dal noto giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai. Lo stesso è stato intervistato da Radio Bruno Toscana.

Chiesa alla Juventus? Il calciomercato si infiamma

Il futuro di Federico Chiesa alla Fiorentina, pertanto, è ormai sempre più incerto. Se da una parte in estate Rocco Commisso aveva bloccato qualsiasi suo trasferimento, dall’altra parte Juventus ed Inter continuano a farsi sotto per portarlo rispettivamente a Torino e Milano. Nella prossima sessione di calciomercato lo scontro sarà totale. Pertanto se l’Inter pare poterla spuntare su Tonali, i bianconeri risponderebbero con il talento della Fiorentina. A chi andrebbe meglio?

