Genoa-Juventus 1-3, Nicola: “La prestazione non è stata catastrofica, ma…”

Le parole di Davide Nicola nel post partita di Genoa-Juventus 1-3: ecco le parole del tecnico dei liguri

intervistato ai microfoni di Sky, Davide Nicola ha espresso un proprio in merito alla sconfitta rimediata dalla sua squadra al cospetto della Juventus. Ecco le parole dell’ex tecnico del Crotone: “Non sono insoddisfatto della prestazione, già con il Brescia abbiamo fatto un passo in avanti. La Juve ha fatto tre goal di qualità. Noi siamo riusciti a segnare e a creare un paio di situazione potenzialmente interessanti. La classifica non fa paura, la squadra ha conquistato punti con il duro lavoro.”

Su Pinamonti: “Sta completando la maturazione, nelle ultime due partite ha dato segnali importanti. Iago Falque non giocava da tanto, e disputare una partita ogni tre giorni non è facile per nessuno.”

