Juventus, il bilancio sorride: 160 milioni di plusvalenze in un anno ma…

C’è però da considerare anche questo fattore di spesa per gli agenti, ecco alcuni esempi: per l’operazione Miralem Pjanic al Barcellona, nel maxi scambio con Arthur, all’agente Fali Ramadani andranno 3 milioni di euro. La cifra pattuita dovrebbe contenere gli stipendi che il centrocampista bosniaco avrebbe dovuto ricevere nella prossima stagione come indennizzo per aver rinunciato alle mensilità del periodo del lockdown causa Coronavirus. Un altro esempio può essere quello di Stephy Mavididi, l’attaccante finito al Montpellier per una cifra di 6,3 milioni di euro. Per i suoi agenti la cifra è di 1 milioni di euro, circa il 20% dell’operazione totale per la cessione del calciatore. Di 2 milioni è invece la cifra che andrà agli agenti che hanno reso possibile lo scambio fra i giovani Felix-Correira e Pablo Moreno. Plusvalenze che rimangono ma che dovranno, comunque, contenere i costi per gli agenti.

