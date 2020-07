Il Napoli sta chiudendo per Under. Nella trattativa doveva essere incluso Milik che ha tassativamente escluso la possibilità dato che vuole solo la Juve

Milik vuole solo la Juventus. Da Napoli sono molto vicini alla chiusura per portare Under in azzurro la prossima stagione, un operazione che avrebbe dovuto includere anche il cartellino di Milik in uscita da Napoli, ma niente da fare. L’attaccante polacco vuole solo i bianconeri. Nell’affare tra Roma e Napoli non ci sarà, dunque, il nome di Arkadiusz Milik. Il bomber polacco ha già un accordo con la Vecchia Signora: quinquennale da 5 milioni netti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: corsa a due per il parametro zero

Milik alla Juventus? Calciomercato: l’attaccante vede solo bianconero

A ribadirlo anche l’agente del polacco, David Pantak, che ha tassativamente escluso di valutare ulteriori offerte e di aspettare esclusivamente la mossa dei bianconeri. Un matrimonio che è destinato a farsi, quello fra Milik e la Vecchia Signora. La Juventus non ha dubbi infatti, quasi certamente sarà lui il dopo Higuain. Destinato a vestire la maglia bianconera. Un obiettivo voluto principalmente dall’allenatore toscano Maurizio Sarri, che farebbe di Milik l’attaccante ideale: dinamico ma anche pronto per incornare qualora arrivassero cross sulle fasce. Un ariete moderno, visto che Milik oltre che decisivo è anche tecnico. Un profilo che per altro potrebbe adattarsi molto bene con i suoi partner offensivi, da Cristiano Ronaldo fino a Dybala o anche allo stesso Douglas Costa. l’obiettivo è sempre lo stesso, un ossessione legittima perché il profilo di Arkadiusz Milik è quello giusto, ora ci saranno da limare solo gli ultimi dettagli per rendere ufficiale il passaggio dell’attaccante polacco in bianconero nella prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Griezmann alla Juventus? Calciomercato: c’è l’ipotesi doppio scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK