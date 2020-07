Milik, il Tottenham pronto a prenderlo con uno scambio. E la Juve che fa?

Mourinho, che sta spingendo per la firma dell’attaccante polacco, ha detto al club che sarebbe disposto a separarsi da Lucas Moura per avere Milik.

«Il Tottenham Hotspur è interessato alle prestazioni di Arkadiusz Milik per la prossima stagione e sta preparando un’offerta importante per lui. L’intenzione della squadra inglese sarebbe quella di offrire uno scambio con Lucas Moura e una notevole quantità di denaro per convincere il Napoli a sbarazzarsi del centravanti polacco». E’ il portale fichajes.net a riportare l’indiscrezione e a spiegare come il bomber potrebbe sfuggire così alla Juventus. «José Mourinho, che sta promuovendo la firma dell’attaccante polacco, ha detto al club che sarebbe disposto a separarsi da Lucas Moura. Questo perché ha molti giocatori che possono ricoprire il suo ruolo e che è più necessario far firmare un cecchino. Uno dei punti deboli del Tottenham è proprio quando Harry Kane non c’è per infortunio o squalifica.

Milik, la Juventus si fa beffare anche stavolta?

La Juventus, nella prossima sessione di calciomercato, andrà alla ricerca di un attaccante importante. Uno dei tanti nomi sul taccuino dei bianconeri è come noto quello di Arkadiusz Milik. Il bomber polacco del Napoli è infatti in scadenza nel 2021. Ma qual è la situazione e come potrebbe evolversi la trattativa tra le due società? Paratici spinge per averlo a cifre abbordabili, ma i partenopei sono completamente irritati da questo comportamento e lo vogliono cedere altrove.

