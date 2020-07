A parlare del proprio futuro ci ha pensato lo stesso giocatore. Alaba durante un’intervista ha parlato del rinnovo di contratto, ecco cosa ha detto:

Alaba ha parlato del proprio futuro e della possibilità di non rinnovare con il Bayern Monaco. David Alaba infatti è in scadenza con il Bayern Monaco e a fine anno potrebbe lasciare la Germania per accasarsi altrove, magari alla Juventus. Già qualche giorno fa l’esperto mercato Paolo Paganini aveva confermato un interesse della società bianconera nei confronti del calciatore austriaco, ecco cosa ha detto Alaba sul proprio futuro: “Sul mio futuro? Bella domanda, di cui non mi preoccupo al momento. Nelle ultime settimane, l’attenzione è focalizzata sul campo e nulla cambierà nelle prossime giornate”.

Alaba alla Juventus? Calciomercato: il giocatore svela il suo futuro

David Alaba, l’esterno austriaco del Bayern Monaco ha infatti parlato al quotidiano tedesco “Kicker” a proposito del suo futuro, il giocatore è in scadenza nel 2021 con i bavaresi. Durante l’intervista il giocatore ha poi aggiunto: “Quanto tempo ci vorrà per prendere una decisione sul mio futuro? In questo momento non lo so. Ma dovrò prenderla prima o poi”. Frasi sibilline che lasciano aperte molte piste di mercato, infatti, Su di lui si sta già parlando di un probabile addio a fine stagione con il suo Bayern Monaco. I bianconeri non vorrebbero farsi lasciare impreparati e qualora, appunto, ci fosse la possibilità per portare Alaba sotto la Mole si faranno avanti. la Juventus ha già chiesto aggiornamenti proprio per non farsi trovare impreparata. Con l’infortunio di Alex Sandro e quello di De Sciglio abbiamo visto come la rosa bianconera di Maurizio Sarri abbia necessità di rinforzare l’organico difensivo ormai carente di alternative, un colpo necessario per garantire qualità in un settore che deve essere ulteriormente rafforzato proprio in vista di competizioni internazionali quali la Champions, palcoscenici che per Alaba sono normale amministrazione visto che con il suo Bayern ha praticamente vinto tutto quello che si poteva vincere. Una certezza ma soprattutto una qualità di rendimento unica, il colpo Alaba potrebbe davvero essere necessario per la Vecchia Signora.

