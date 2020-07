Calciomercato Juventus, uno scambio per Jorginho?

Il calciomercato Juventus ha già visto muovere diverse pedine, in entrata ma anche in uscita dove i bianconeri hanno visto partire i giovani Mavidivi e Muratore. Il colpo più importante per la Juve è l’arrivo del brasiliano Arthur in mediana, ma non bisogna dimenticare che a gennaio è stato anche già preso Kulusevski per la prossima stagione.

Insomma la Juventus non lascia nulla al caso e sta già pianificando altri colpi che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. La partenza di Pjanic lascia un buco a centrocampo nel ruolo di regista. Ruolo nel quale Sarri può far giocare Bentancur, ma non è da escludere l’arrivo di un’altra pedina.

Come ad esempio Jorginho, che è uno dei pupilli di Sarri. Un playmaker moderno che il tecnico ha fatto crescere molto a Napoli e che poi ha portato con sè anche nell’esperienza di Londra con il Chelsea. Per il mediano si parla di un ritorno proprio in Italia.

Calciomercato Juventus, Rabiot in cambio di Jorginho

Come riporta infatti Sportmediaset la Juventus avrebbe ancora l’idea di prendere Jorginho dal Chelsea per riportarlo alla corte di Sarri. Il centrocampista è valutato circa 60 milioni di euro, una somma che i bianconeri vorrebbero decisamente abbassare inserendo come contropartita tecnica Rabiot.

Il calciatore francese ha molti estimatori in Premier League e piace soprattutto all’Everton di Carlo Ancelotti, tecnico che per primo ne ha intuito le qualità facendolo esordire da giovanissimo al Psg.

