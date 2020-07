Zapata va alla Juventus? Calciomercato: la rivelazione fa il giro del web

Calciomercato, Zapata-Juventus: Fabio Caressa consiglia i bianconeri sul prossimo attaccante da acquistare

In casa Juventus, il mercato non si ferma mai. Fabio Paratici è al lavoro per cercare di migliorare la già fortissima rosa a disposizione di Maurizio Sarri. A fine stagione, i bianconeri dovrebbero perdere Gonzalo Higuain: l’argentino, infatti, il cui contratto scadrà proprio al termine di questa stagione, molto presumibilmente non rinnoverà il suo contratto in essere con la Vecchia Signora. Ragion per cui, è già partito il toto sostituti. In cima alle preferenze della dirigenza di Corso Galileo Ferraris c’è Milik, ma le pretese del Napoli ad un anno solo dalla scadenza del contratto del polacco non appaiono verosimili: 40 milioni è la richiesta del club partenopeo. Tra i papabili non va trascurato neanche Aubameyang, anche se le dichiarazioni odierne di Arteta hanno un pò raffreddato la pista. Nelle ultime ore, è tornato prepotentemente in auge il nome di Duvan Zapata, forte attaccante colombiano dell’Atalanta, autore di una stagione strepitosa, che fa il paio con quella strabiliante dell’anno scorso. E proprio del colombiano ha parlato Fabio Caressa. Analizziamo le sue parole.

Calciomercato Juventus, Fabio Caressa consiglia Zapata per dopo Higuain

Poco prima di Atalanta-Napoli, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, Caressa ha espresso il proprio parere: “Fossi un dirigente della Juventus, mi fionderei su Duvan Zapata, piuttosto che su Milik. L’attaccante colombiano può diventare un uomo mercato per l’Atalanta, anche se temo che non riuscirà a ripetere i fantastici numeri di Bergamo. Tuttavia, ha sempre fatto bene quando ha avvertito la fiducia della società.” Paratici prenderà nota? Staremo a vedere cosa succederà da qui al termine della stagione.

