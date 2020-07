Juventus, De Ligt a Sky: “Il goal all’andata contro il Toro mi è servito molto”

A due giorni dalla sfida contro il Torino, il difensore olandese De Ligt ha parlato del suo momento di forma e delle sue sensazioni sulla lotta scudetto.

L’uomo momento in casa Juventus è Matthijs De Ligt. Il centrale olandese ex Ajax, dopo una prima parte di stagione molto complicata, ha avuto una crescita esponenziale, migliorando di partita in partita, e rispondendo con prestazioni sontuose ai suoi numerosi detrattori. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky:

“La corsa al titolo è molto avvincente. Ci sono tre squadre racchiuse non in tanti punti. Contro il Genoa abbiamo messo a segno tre goal molto belli e siamo contenti della prestazione mostrata. Mi sento molto più tranquillo, anche a livello psicologico, e questo è fondamentale per poter giocare bene. In Italia non è facile giocare, ci sono molti attaccanti diversi tra loro. Lukaku, ad esempio, è possente e molto veloce, Immobile predilige giocare spalle alla porta. Dobbiamo stare attenti alle inseguitrici: l’Inter è indietro solo di qualche punto, non dobbiamo abbassare la guardia.”

Juventus, le parole di De Ligt a Sky prima del derby contro il Toro

De Ligt ha poi parlato del match che vedrà la Juventus affrontare il Torino questo sabato, in quello che si preannuncia un affascinante e delicato derby della Mole: “La partita d’andata mi è servita molto. Ho siglato un bel goal, con il quale mi sono risollevato psicologicamente. Non era facile per me, ricevevo molte critiche, ed è stato fondamentale sbloccarmi. Ci aspetta una gara molto dura, il Torino è una squadra molto fisica e non sarà assolutamente facile. Hanno bisogno di punti: entrambe le squadre vorranno vincere, ci faremo trovare pronti.”

