Pogba alla Juventus, calciomercato: lo United spinge per il rinnovo

Calciomercato Juventus, il Manchester United sarebbe pronto a tutto pur di far rinnovare il contratto a Paul Pogba: i bianconeri sono avvisati ed hanno già cominciato a studiare soluzioni alternative

Il sogno Paul Pogba per la Juventus è destinato a rimanere tale. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il Manchester United nelle ultime settimane starebbe facendo delle pressioni sull’entourage del francese per fargli rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. I Red Devils, oltre ad un contratto faraonico, potrebbero mettere sul piatto anche una campagna acquisti importante, per cercare di rilanciare le ambizioni di una squadra che da troppi anni ha tradito le aspettative. Si vocifera di una campagna acquisti faraonica, che tra l’altro includerebbe anche l’innesto di Griezmann, che di certo non sta vivendo un periodo di forma esaltante al Barcellona.

Calciomercato Juventus, svanisce il sogno Pogba?

Una doccia gelata per i tifosi bianconeri, che da tempo pregustavano il ritorno del Polpo, il quale ha lasciato a Torino ricordi assolutamente incancellabili. Tuttavia, l’acquisto di Arthur mostra come la Vecchia Signora intenda orientarsi su profili dall’ingaggio non troppo elevato, in maniera tale da poterne ammortizzare i costi. La situazione potrebbe cambiare nel caso in cui Mino Raiola, il potente manager del transalpino, decidesse di forzare la mano, e non rinnovare il contratto. Allora sì che i bianconeri potrebbero tornare prepotentemente in corsa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione: al momento le possibilità che Pogba ritorni a vestire la maglia della Juve sono molto risicate, ma è comunque una possibilità da non scartare a priori.

