Quello di Edin Dzeko è un profilo che è sempre piaciuto al ds bianconero Fabio Paratici e in questa sessione di mercato l’affare potrebbe diventare realtà

Edin Dzeko è l’attaccante perfetto che in questo momento manca nella rosa di Maurizio Sarri, il cosiddetto ariete pronto ad incornare durante i cross e che smarca gli esterni, essendo principalmente una punta di “peso”. Un attaccante ideale che già da tempo vantava la stima del direttore sportivo Fabio Paratici che ha sempre fiutato la possibilità di portarlo in bianconero, qualora appunto, la Roma avesse realmente aperto ad una trattativa. Il giocatore è però anche un pallino dell’Inter, specialmente di Antonio Conte. L’ex allenatore bianconero nella scorsa stagione ha fatto di tutto per portarlo a Milano, ma la trattativa si bloccò. Ora gli scenari potrebbero cambiare, ecco perché:

Dzeko alla Juventus? Calciomercato: Paratici riflette sull’affare

Qualora infatti ci fosse l’occasione, visti i problemi economici della squadra della Capitale che sarà necessariamente costretta a vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati in favore del bilancio, Fabio Paratici potrebbe tentare il colpo Edin Dzeko. Come dicevamo poc’anzi, un profilo che lo stesso direttore sportivo ammira da diverso tempo, infatti prima ancora di Higuain, Paratici, aveva chiesto Edin Dzeko come rinforzo per l’attacco bianconero. Un obiettivo che dunque rimane più che possibile, vista l’età non più giovanissima di Dzeko e la voglia di giocarsi le ultime carte a livelli alti. Dunque se la Roma dovesse privarsi, come sembra, di alcuni giocatori con stipendi importanti, ecco che i bianconeri potrebbero piombare su Dzeko beffando così i rivali nerazzurri e gli ex Conte e Marotta. Lo stesso giocatore, per altro, sembra apprezzare la destinazione bianconera.

