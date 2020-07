Juventus-Torino, diramata la lista dei convocati dei bianconeri

Juventus-Torino, ecco la lista dei convocati di Sarri: nessuna novità rilevante

La Juventus domani pomeriggio alle 15 sarà attesa dal delicato derby della Mole contro il Torino. Una partita da non sbagliare per gli uomini di Sarri, che intendono mantenere inalterate le distanze dalla Lazio seconda, lontana al momento 4 lunghezze. Non sarà sicuramente facile per Cristiano Ronaldo e compagni avere la meglio di un Torino affamato di punti e di risultati: dopo il risicato successo ottenuto contro l’Udinese, sono infatti tre le sconfitte consecutive rimediate dai granata, che sono rimasti fermi a quota 31 punti e sono sempre di più invischiati nella lotta per non retrocedere. Vediamo insieme la lista dei convocati della Juve.

Juventus-Torino, i convocati di Sarri

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Dybala

