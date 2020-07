Dzeko, a sorpresa la Juventus si inserisce per l’esperto bomber

Dzeko è probabile che lasci la Roma nella prossima sessione di mercato. L’Inter di Conte lo corteggia, ma la Juventus è pronta ad inserirsi per il bosniaco.

Dzeko e la sua famiglia stanno bene nella Capitale, ma a una nuova chiamata dell’Inter difficilmente direbbero di no. L’operazione per la società targata Suning non è però in discesa, considerato che – stando a Tuttosport – sul 34enne bomber bosniaco è piombata pure la Juventus. Si tratta di una notizia molto importante perché conferma come i bianconeri e l’inter siano sugli stessi obiettivi di mercato. La crescita esponenziale dei nerazzurri li ha portati a trattare calciatori che fino a ieri erano considerati solo da “Juve”.

Dzeko verso la rottura con la Roma?

Il giallo Edin Dzeko è pertanto giunto alla terza stagione. Dopo l’affare saltato all’ultimo col Chelsea nel 2018 e la trattativa arenata con l’Inter del 2019 ecco una nuova puntata. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato molto della presunta richiesta della Roma di un taglio dello stipendio per il bosniaco che in giallorosso guadagna più di 7 milioni. Il club ha smentito le notizie, ma la sensazione è che Dzeko non sia più incedibile proprio in vista della diminuzione del monte ingaggi previsto dal prossimo piano economico di Pallotta. La Juve segue da vicino.

