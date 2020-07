Il derby della Mole per la Juventus è stato sbloccato dopo appena quattro minuti da Paulo Dybala, che continua così a sfornare gioielli per i bianconeri.

E’ davvero incredibile lo stato di forma del giocatore argentino, che da quando si è tornati in campo in serie A è stato sempre determinante per le sorti della sua squadra. Con Cristiano Ronaldo il feeling sembra essere davvero perfetto e adesso si aspettano altre prodezze da parte dei due campioni juventini che giocano in attacco.

Juventus, quarto sigillo consecutivo per Dybala

Quella segnata da Paulo Dybala contro il Torino è la quarta consecutiva da quando si è tornati a giocare. Questo testimonia il suo incredibile stato di forma, sul quale la Juventus ovviamente potrà contare in questo braccio di ferro con la Lazio per lo scudetto che sembra destinato a durare fino alla fine del torneo.

Il club bianconero non fa mistero di voler far sì che Dybala possa diventare sempre più un simbolo della Juventus e per questo motivo nei prossimi mesi dovrebbe arrivare per lui un nuovo prolungamento del contratto fino al 2025. Quello attuale scade a giugno 2022.

