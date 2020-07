Juventus-Torino, è ufficiale: nuovo record per Buffon

Juventus-Torino è iniziata e dunque adesso è davvero ufficiale. Gigi Buffon è il giocatore nella storia della serie A ad aver accumulato più presenze.

L’esperto portiere juventino infatti oggi sta collezionando il suo gettone numero 648 nella massima serie, staccando così Paolo Maldini, bandiera del Milan. Un altro riconoscimento importante per l’estremo difensore, a coronamento di una carriera straordinaria.

Sarri quest’anno gli sta concedendo abbastanza spazio. Non solo lo ha utilizzato sempre in Coppa Italia, ma è sempre pronto a dargli la possibilità di scendere in campo anche in campionato. Avere due grandi portieri per la Juventus è un’arma in più da sfruttare.

Anche quando Szczesny gode di un turno di riposo, la porta è in mani tranquille. Nonostante abbia superato già da tempo i quarant’anni, Buffon non ha nessuna voglia di smettere ed è pronto a rinnovare il suo contratto per un’altra stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, a sorpresa inserimento per Dzeko

Juventus, Buffon ha sorpassato Maldini

Come dicevamo Buffon ha superato nella speciale classifica dei giocatori più presenti in campionato Paolo Maldini. Nella top ten dei giocatori più presenti in serie A ci sono anche Zanetti, Totti, Zoff, Pagliuca, Vierchowod, Mancini, Piola e Albertosi. Tutti grandi campioni che hanno avuto una lunga e gloriosa carriera.

LEGGI ANCHE –>>Zapata alla Juventus, possibile pioggia di denaro per l’attaccante nerazzurro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK