Juventus, per Ronaldo primo gol su punizione in serie A

Juventus, finalmente è arrivato il primo gol in serie A di Cristiano Ronaldo su punizione. E che gioiello nel derby vinto sul Torino!

Di gol l’attaccante portoghese ne ha già segnati tanti con la maglia dei bianconeri. Un numero importante, senza dimenticare poi la bellezza di alcune reti che hanno scritto pagine storiche del club. Ronaldo però non aveva ancora regalato nessuna gioia ai suoi tifosi su calcio piazzato.

Che pure sono una delle sue specialità, in carriera con il Real Madrid ha calciato in rete decine e decine di punizione. Con la Juventus invece infilare la palla nel sacco su punizione era diventato un vero e proprio tabù. Questo però fino al tardo pomeriggio di sabato 4 luglio.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, la dichiarazione d’amore di Bonucci fa il giro del web

Juventus, la punizione perfetta di Ronaldo

La Juventus era in vantaggio per 2-1 sul Torino, quindi derby ancora potenzialmente aperto nonostante la superiorità dei bianconeri era emersa nettamente nel corso del primo tempo. Cristiano Ronaldo si presenta sul pallone per calciare una punizione da buona posizione e stavolta non c’è barriera o portiere che tenga. La sfera si è insaccata alle spalle di Sirigu per la rete del 3-1.

Un gol dunque determinante per CR7, oltre che bello, perché ha consentito di fatto di chiudere la partita e indirizzare ancor di più il match verso la conquista dei tre punti.

LEGGI ANCHE –>Le pagelle di Juventus-Torino 4-1, Ronaldo e Dybala brillano

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK