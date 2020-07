Leonardo avrebbe richiesto il giovane difensore della Juventus per la prossima sessione di mercato. Piace Luca Pellegrini.

Leonardo sarebbe interessato al giovane difensore della Juventus attualmente in prestito al Cagliari, Luca Pellegrini.

Come riportato anche in un sondaggio da Calciomercato.it la società parigina farebbe sul serio per l’esterno difensivo bianconero, un giocatore voluto da Leonardo stesso che sarebbe alla ricerca di forze fresche per i laterali difensivi, nonostante il prolungamento del contratto di Kurzawa fino al 2024.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Psg sul difensore bianconero

Il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di spostare Bernat in una posizione più offensiva nella prossima stagione, scoprendo così i laterali di difesa. Leonardo sarebbe alla ricerca di forze fresche e di giovani promettenti, come sembra esserlo Luca Pellegrini. L’ex Roma appena 21enne ora è in prestito al Cagliari e a fine stagione tornerà a Torino. Al momento, l’operazione sembra ancora in fase di sondaggio, in uno stato embrionale, ma l’interesse da parte di Leonardo sembra decisivo per farla diventerà realtà concreta. Il giocatore, tra l’altro, è un assistito di Mino Raiola così come l’altro giovane in ottica mercato in entrata dei bianconeri: Calafiori, che arriva sempre dalla scuderia della squadra della Capitale.

