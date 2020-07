La Juventus si avvicina ad uno dei match più importanti della sua stagione. Domani sera infatti i bianconeri affronteranno il temibile Milan dell’ex Zlatan Ibrahimovic.

Da quando si è tornati a giocare il rendimento dei rossoneri è stato in continuo crescendo. Pioli sembra aver trovato la chiave giusta per far rendere al meglio la sua squadra e i risultati gli stanno dando ragione. Tant’è che il Milan è tornato in lotta per un posto in Europa League.

La Juventus dal canto suo deve vincere a tutti i costi, perché deve mantenere il vantaggio che ha sulle rivali per lo scudetto. Dopo l’ultimo turno il vantaggio sulla Lazio è salito a sette punti, undici sono invece quelli di vantaggio sull’Inter di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, Sarri in conferenza stampa pre-Milan: le sue parole

Juventus, Rugani prenota una maglia da titolare/h2>

Contro il Milan Sarri dovrà rinunciare sicuramente a dei giocatori importanti. In avanti mancherà Dybala, squalificato come il compagno di squadra De Ligt. Per sostituire l’olandese non sembrano esserci molte alternative per Sarri, che in difesa ha gli uomini contati.

Giorgio Chiellini infatti è sulla via del recupero e nel derby non era nemmeno in panchina. Difficile ipotizzare un suo recupero lampo. Più facile invece che a giocare sia Daniele Rugani, che è atteso alla prova del nove. Quest’anno il centrale ha avuto pochissime opportunità per mettersi in mostra.

Come riportano i dati di Transfermarkt in tutto Rugani è stato utilizzato solamente sette volte in questa stagione. Tre le presenze in campionato, due in Champions e altrettante in Coppa Italia. Dovrà essere bravo a farsi trovare pronto in questa occasione così importante.

LEGGI ANCHE –>Le pagelle di Juventus-Torino 4-1, Ronaldo e Dybala brillano



Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK