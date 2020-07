Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore della Juventus:

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato del match contro il Milan che si disputerà domani sera alle 21,45 allo stadio di San Siro a Milano. Gara valida per la 31ª giornata di Serie A. Ecco cosa ha detto l’allenatore della Juventus: “Quella di domani è una partita difficile. Il Milan, che ci ha creato problemi in questa stagione, è in grandi condizioni fisiche e mentali e si esprime su alti livelli. In questo periodo l’aspetto mentale è delicatissimo e l’errore è dietro l’angolo“. Concentrazione al massimo, sbagliare è vietato. Come sottolineato più volte anche dallo stesso mister, ora ogni partita potrà essere cruciale nella corsa scudetto.

Juventus, Sarri in conferenza stampa pre Milan: le sue parole

Vigilia di campionato per la Juventus di Maurizio Sarri che dopo aver il derby vinto ampiamente contro i cugini del Torino, domani sfideranno il Milan a San Siro per un match sicuramente molto importante per la classifica. A ribadire questa importanza ci ha pensato Sarri in conferenza stampa che ha aggiunto:

“I ragazzi sanno che sarà un mese difficile e importante. Non bisogna perdere concentrazione”.

E sui punti di vantaggio in ottica scudetto dalla Lazio e dall’Inter? Sarri risponde: “Il vantaggio non dovrebbe creare rilassamento, è un periodo in cui le partite sono tutte difficili e sbagliare una partita può essere estremamente facile, bisogna essere concentratissimi e attenti. Guardiamo solo alla partita di domani e non guardiamo neanche a chi affronteremo la prossima volta”.

Sulla formazione in campo che vedremo domani sera, Sarri ha risposto: “Non abbiamo ancora scelto niente, vedremo domani. Le soluzioni scontate sembrano Rugani e Higuain. Tutti parlano di rosa ampia ma in questo momento non ci sono molte soluzioni”.

Sugli infortunati Chiellini e Alex Sandro, il mister risponde: “I giocatori hanno fatto ieri il loro primo allenamento. Higuain sta molto meglio, si allena con continuità e dal punto di vista mentale dà segnali positivi facendosi trovare pronto”.

