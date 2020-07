Mario Sconcerti in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Ecco cosa ha detto:

Mario Sconcerti intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato di Juventus soffermandosi soprattutto nei confronti dell’allenatore toscano Maurizio Sarri. Ecco cosa ha detto:

“La Juventus di Sarri? A me sembra più una Juventus delle individualità. La squadra fa ciò che la diverte. Credo che ci sia stato una lunga discussione fra il tecnico e i giocatori e il club ha partorito questo compromesso”. Secondo Sconcerti, dunque, Sarri non avrebbe necessariamente dato un’importante personale a questa squadra che va più per automatismi dei singoli che per coesione collettiva, Sconcerti ha poi aggiunto:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, spunta un nuovo scambio con la Roma

Juventus, Sconcerti: “Sarri bocciato dai bianconeri, lo vedrei meglio a…”

Sconcerti ha poi parlato dello spogliatoio bianconero, ecco cosa ha detto: “Ho effettuato verifiche interne su questo scontro di caratteri, da una parte i giocatori e dall’altra Maurizio Sarri. Ha riguardato proprio i modi spiccioli del parlarsi fra di loro, dell’incitare durante un allenamento. E mi risulta anche che la società a febbraio abbia parlato con i giocatori, invitandoli a pazientare. Non so altro”. Sconcerti ha poi aggiunto: “Posso aggiungere di Cristiano Ronaldo che si allena da solo su un altro campo a causa di una grossa litigata con Sarri, ma sono notizie secondarie. Di certo in questo momento c’è che Pirlo è andato ad allenare l’Under 23 e questo punto m’incuriosisce parecchio. Uno come lui non comincia così. La Juventus lo vuole mettere alla prova e lui ha accettato di essere testato. Ai bianconeri manca il tempo di qui alla Champions e anche dopo per trovare eventualmente una soluzione diversa”. Mario Soncerti ha poi parlato delle volontà dell’allenatore toscano, ecco cosa ha aggiunto: “Sarri ha due chance: quella di restare alla Juventus, e non sono sicuro ne abbia una grande voglia, o quella di vincere la Champions sfruttando questo tempo soffocato che non lascia spazio alle decisioni”. Secondo Sconcerti l’esperimento perfetto per Sarri sarebbe allenare altrove, un esperimento che dovrebbe passare dalla squadra della Capitale: la Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Champions League, deciso il campo di Juventus-Lione: venerdì l’annuncio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK