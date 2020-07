Milan-Juventus è il prossimo grande appuntamento che attende i bianconeri di Maurizio Sarri in serie A. Un match di fondamentale importanza quello che andrà in scena martedì sera a San Siro.

La Juventus infatti al momento ha 7 punti di vantaggio sulla Lazio e 11 sull’Inter di Antonio Conte quando al termine del campionato mancano otto partite. Ronaldo e soci però sono attesi ora dai rossoneri, quindi dall’Atalanta e dal Sassuolo prima dello scontro diretto con i biancocelesti.

Milan-Juventus, le parole di Pioli alla vigilia

Il Milan è lanciatissimo nella sua rincorsa ad un piazzamento in Europa League e dopo aver battuto la Lazio adesso Pioli sogna di fare un altro sgambetto ad una big. “Dovremo fare uno sforzo straordinario, servirà un grande Milan. Ma contro la Juve abbiamo l’occasione per dimostrare la nostra crescita” ha detto l’allenatore rossonero.

Che poi, come riporta Tuttosport, ha anche sottolineato l’importanza di questa partita per la sua squadra. “Penso a gara con la Juventus ci possa spingere a dare il meglio di noi, superando le difficoltà degli impegni ravvicinati. Sappiamo che dovremo eccellere in tutto, perché giochiamo contro i migliori e la Juve lo dimostra da anni.Ci stiamo avvicinando a un livello alto, adesso siamo riusciti a battere squadre nelle prime posizioni in classifica, ma dobbiamo fare ancora meglio per battere la Juventus” ha detto Pioli.

