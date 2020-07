Intervallo Milan-Juventus 0-0: parità dopo i primi 45 minuti di gioco

Intervallo Milan-Juventus 0-0: i bianconeri fanno la partita, ma la squadra di Pioli si difende con ordine. Nel finale annullato un goal a Zlatan Ibrahimovic

Si è da poco concluso il primo tempo di Milan-Juventus. 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco allo stadio San Siro. La squadra di Sarri ha provato a fare la partita, ma i ritmi di gioco sono davvero molto lenti. Ci ha provato Ibra in un paio di circostanze ad impensierire Szczesny, ma il portiere polacco si è sempre fatto trovare presente. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti e vanno vicini al goal con una conclusione di Danilo, intercettata da Kjaer prima che si potesse depositare in fondo al sacco. Al 44′ conclusione debole di Higuain. Nel finale annullato ( giustamente) un goal a Ibra per fuorigioco. Squadre negli spogliatoi.

