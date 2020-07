La Juventus avrebbe sempre come obiettivo primario per l’attacco, il messicano Raul Jimenez. Un profilo che piace molto in casa bianconera

Raul Jimenez, Il 29enne messicano, dopo una carriera da girovago, si è affermato nelle ultime due stagioni al Wolverhampton e sembra aver convinto tutti per il suo perfetto mix di tecnica, forza fisica e fiuto del goal. Sarri avrebbe già dato il suo benestare affinché l’operazione possa concludersi, soprattutto qualora Gonzalo Higuain dovesse lasciare i bianconeri a fine stagione. I numeri di Jimenez parlano chiaro: 24 gol e ben dieci assist vincenti ai propri compagni. Numeri da Juventus anche se il ct della nazionale messicana sembra pensarla diversamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>L’ex Juventus Mandzukic ritorna in Serie A, in Inghilterra arriva la conferma

Jimenez alla Juventus? Calciomercato: l’obiettivo rimane lui ma…

Infatti sono arrivate delle dichiarazione a tal proposito proprio dall’ex Barcellona, ora CT del Messico, Tata Martino. Ecco cosa ha detto: ” A Torino Jimenz dovrebbe lottare per un posto da titolare con Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain”. Secondo Tata Martino quindi l’ipotesi Juventus sarebbe da scartare proprio perché l’attaccante, secondo lui, potrebbe non avere il posto da titolare. Tata Martino ha poi aggiunto, parlando in ottica mercato Manchester United, altra squadra molto interessata a Jimenez: “Da fuori non vedo un vero e proprio numero nove al Manchester United come Raul. Ci sono tanti attaccanti, come Rashford, Martial e Greenwood, ma nessuno ha le caratteristiche dell’ariete in area avversaria”.

Qualora infatti il Manchester dovesse, come pensa il ct Martino, puntare forte su Jimenez, ecco che la Juventus potrebbe virare su uno dei due attaccanti del Manchester United: Rashford e Martial.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Milan-Juventus streaming, come seguirla: diretta tv e online

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK