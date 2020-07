Juventus, riecco Chiellini: “Spero adesso di aiutare i miei compagni”

La Juventus è pronta al match di questa sera contro il Milan. Una partita che i bianconeri vogliono vincere a tutti i costi per continuare la loro marcia verso quello che sarebbe il nono scudetto consecutivo.

Nella lista dei convocati di Maurizio Sarri si è rivisto finalmente Giorgio Chiellini. Che andrà in panchina, visto che non è ancora al meglio, ma è comunque recuperato e dunque potrà essere una pedina fondamentale per la squadra bianconera nel finale di stagione. Anche solo la sua presenza carismatica nello spogliatoio può dare una mano nel conquistare la vittoria.

Oggi con De Ligt squalificato toccherà a Rugani scendere in campo al posto di Bonucci.

Juventus, le parole di Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Juventus Tv poco prima dell’inizio della partita. E per prima cosa ha confermato le buone sensazioni riguardo alla sua condizione fisica. “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi con la squadra e sono contento di essere tornato a disposizione. – ha detto l’esperto difensore bianconero – Spero di riuscire ad aiutare i miei compagni nella fase più importante”.

Di sicuro questa sera contro il Milan, come detto, non sarà della sfida almeno dall’inizio, e Chiellini è consapevole dell’ostacolo che la sua Juve dovrà superare. “Il Milan ha ottimi giocatori, ha trovato il suo equilibrio e lo ha dimostrato sabato con la Lazio. Sarà una partita difficile per noi, loro non perdono da molte gare. – ha detto il difensore – Dobbiamo star attenti, le energie mentali saranno importanti. Fisicamente ci sarà stanchezza ma stiamo crescendo di partita in partita e speriamo di continuare così”.

