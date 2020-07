Lacazette può di infiammare il calciomercato della Juventus. Lo scambio…

Lacazette potrebbe essere a sorpresa il nuovo centravanti della Juventus. Paratici vorrebbe offrire all’Arsenal Rabiot. Ma occhio all’Inter che non molla.

Stando alle voci provenienti dalla Francia, la Juventus sarebbe in pole per l’acquisto dell’attaccante transalpino Alexander Lacazette. Il bomber ha convinto tutto quanti nella sua esperienza all’Arsenal, ma vorrebbe valutare il da farsi. Spera di alzare il livello della propria squadra e sarebbe pronto a cambiare aria questa estate. La Juventus è pronta a valutare il da farsi perché avrebbe delle pedine interessanti da mettere sul piatto della bilancia. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid che potrebbe inserire come contropartita tecnica il centrocampista Thomas Partey che piace molto a Londra.

Lacazette in una scambio con Rabiot?

Come svelato dal quotidiano “L’Equipe”, nel frattempo, nelle ultime ore anche l’Inter avrebbe provato a sondare il terreno per il centravanti francese. Questo soprattutto se dovesse salutare in estate Lautaro Martinez. Al momento sono i bianconeri ad essere in netto vantaggio grazie anche all’inserimento di Rabiot nella possibile trattativa con i “Gunners”. Si tratterebbe di un acquisto di grande spessore, molto funzionale al gioco di Sarri e ad aprire spazi per Cristiano Ronaldo. Paratici segue da vicino l’evoluzione della querelle tra Lacazette e l’Arsenal e spera di sferrare l’attacco.

