Milan-Juventus, Video Higuain furioso dopo la sostituzione: lancia la bottiglietta in panchina

Non è stata proprio partita per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti,non ha preso bene la sostituzione al San Siro, e si è lasciato andare ad un plateale gesto di stizza, scaraventando la bottiglietta in panchina. Ricordiamo che la Juventus al momento sta perdendo 3-2 contro il Milan, avendo subito la rimonta dei rossoneri dopo l’iniziale doppio vantaggio siglato da Rabiot e Cristiano Ronaldo.

