Milan-Juventus, Chiellini: “Rugani è un giocatore affidabile, su Ibra…”

Le parole di Giorgio Chiellini a Dazn prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus

Poco prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus, partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, Giorgio Chiellini ha espresso a Dazn un suo parere su quella che sarà la gara di San Siro, soffermandosi in particolare sul suo compagno di reparto Daniele Rugani, impegnato a sostituire De Ligt squalificato. Ecco le sue parole:

“Daniele è un giocatore su cui si può fare affidamento. Non avrà dei miei consigli per marcare un giocatore come Ibra, si tratta comunque di un giocatore che in questi anni è cresciuto tanto ed ha sempre fatto bene.”

