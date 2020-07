Milan-Juventus, difesa bianconera rimandata in blocco

E’ davvero incredibile quello che è accaduto in Milan-Juventus. I bianconeri infatti sono andati avanti di due reti ma poi si sono fatti rimontare dalla caparbia squadra di Pioli. Che ha portato a casa la vittoria rimontando il punteggio fino al 4-2 finale.

Non si può dire che questo sia un ko indolore per la Juventus, considerando che la Lazio anche ha perso a sorpresa sul campo del Lecce e che dunque il vantaggio di Ronaldo e compagni sui biancocelesti è rimasto di sette punti. Inter e Atalanta infatti hanno l’opportunità di accorciare la distanza dalla vetta. E proprio gli orobici saranno i prossimi avversari dei bianconeri in campionato.

LEGGI ANCHE –>>Milinkovic-Savic, la Lazio cede il calciatore e la Juventus è tra le pretendenti

Juventus, difesa rimandata: troppi errori

Mister Sarri dovrà sicuramente farsi sentire dopo questo match, è insolito vedere la Juventus subire quattro reti. Un caso più unico che raro. L’allenatore dovrà strigliare soprattutto la difesa. Bonucci, ancora una volta ammonito, in alcuni frangenti è apparso troppo molle. E Rugani non è stato all’altezza di De Ligt, assente per squalifica. Dietro insomma troppe amnesie, sia al centro che sulle fasce.

Assolutamente da dimenticare anche il ritorno in campo di Alex Sandro. Il brasiliano ha regalato il pallone che ha portato poi al 4-2 di Rebic con un passaggio davvero avventato. In questa serie A dove si gioca ogni tre giorni e dove i ritmi sono alti non si possono concedere dei regali ai propri avversari. I giocatori della Juventus dovranno imparare presto questa lezione.

LEGGI ANCHE –>L’ex Juventus Mandzukic torna in serie A: ecco dove

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK