Milan-Juventus streaming, come seguirla: diretta tv e online

Milan-Juventus streaming: ecco come vederla su DAZN. La trasferta di Milano è di fondamentale importanza per continuare a tenere a distanza Lazio e Inter.

Milan-Juventus, partita della trentunesima giornata di Serie A in programma stasera alle 21:45 a San Siro, verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN (Clicca qui per l’attivazione). Come ormai saprete, dal 7 ottobre dello scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. La telecronaca di Milan-Juventus sarà curata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Francesco Guidolin. A bordo campo ci sarà Diletta Leotta.

Per vedere le partite della Juventus su Dazn pagando un solo mese ai tifosi giallorossi interessati conviene attivare oggi l’abbonamento a 9.99 euro, per poi avere incluse anche Juventus-Atalanta di giorno 11 luglio e qualcosa delle ultime tre giornate che saranno pure trasmesse in esclusiva da Dazn.

La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky.

Milan-Juventus streaming, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Milan-Juventus streaming: sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.

