Milinkovic Savic, la Lazio cede il giocatore. La Juventus è tra le pretendenti

Milinkovic Savic lascerà la Lazio a fine stagione e sul suo conto si è scatenata un’asta di mezza Europa. La Juventus è tra le pretendenti al serbo.

Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il prezzo del serbo non è in discussione. Lotito, nonostante la possibile crisi economica in arrivo, valuta Milinkovic Savic 100 milioni di euro. Può pensare di trattare su bonus, contropartite, ma non accetterà cifre tra i 50 e i 70 milioni, vale quella messa sul piatto da Leonardo del Psg. Le pretendenti del serbo sono avvertite. Sul talento dei biancazzurri si è scatenata una vera e propria asta che vede la Juventus estremamente interessata. Ma non è la sola, perché sul ragazzo c’è davvero mezza Europa.

Milinkovic Savic alla Juventus? Paratici è attento

La fine del campionato potrebbe pertanto essere quella buona per l’addio alla Lazio di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista classe 1995 della nazionale serba pronto al grande salto, anzi sembra caldeggiarlo. Sulle sue tracce ci sarebbero ben 5 top team. Come detto c’è la Juventus, ma anche Inter, Manchester United, Real Madrid e PSG. Si scatenerà un’asta a fine stagione? La Lazio, di certo, sogna una plusvalenza importante. Paratici dal canto suo è pronto a sferrare l’attacco con una serie di contropartite importanti.

