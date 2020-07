Video Gol Ibra Milan-Juventus: per i rossoneri segna lo svedese

Video Gol Ibra Milan-Juventus, Serie A: per i rossoneri segna lo svedese, il portiere è stato spiazzato. Clicca qui per vedere la rete.

Il portiere della Juventus si è trovato spiazzato, per il Milan ha segnato XX.

Ibra ha segnato per la squadra di casa, ora i bianconeri dovranno recuperare energie e concentrazione per continuare la partita senza troppe pressioni. L’obiettivo è sempre lo stesso, forza e coraggio ma soprattutto cinismo necessario per portare a casa la vittoria.

Video Gol Ibra Milan-Juventus: per i rossoneri segna Zlatan

Ibrava in rete per i rossoneri. Il ragazzo non ha sbagliato e ha spiazzato il portiere bianconero. Nulle però è ancora perduto, l’obiettivo è ancora possibile per la squadra bianconera: concentrazione e cinismo saranno le chiavi vincenti nel proseguo del match.

