Calciomercato Juventus, c’è l’accordo con Milik: svelate le cifre dell’affare, i dettagli

Calciomercato Juventus, il nome di Milik accostato con sempre più insistenza ai bianconeri. Il “Mattino” svela” già le possibili cifre dell’operazione: 40 milioni al Napoli, 4,5 milioni per 5 anni al giocatore.

La Juventus starebbe accelerando per portare a termine il colpo Milik. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe intavolare una trattativa ufficiale con il Napoli, la cui richiesta è ferma a 40 milioni di euro. I bianconeri sarebbero disposti ad accontentare le richieste dei partenopei, anche grazie all’ inserimento di contropartite tecniche gradite a Gattuso: nelle ultime ore si è fatto con insistenza il nome di Federico Bernardeschi,come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza, ma non sono escluse sorprese a riguardo.

Calciomercato, Milik-Juventus: i bianconeri pronti al colpaccio? Affare da 62 milioni di euro

Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un quinquennale a 4,5 milioni di euro a stagione, quindi, la Juve avrebbe tutta l’intenzione di fare sul serio per affondare il colpo Milik. Questo perchè il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere sempre più lontano da Torino: il Pipita, infatti, non rinnoverà il suo contratto con la Vecchia Signora, a meno di clamorosi ripensamenti dell’ultima ora da parte della società bianconera. L’asse Torino-Napoli si infiamma sempre di più: quale sarà il futuro di Arkadiusz Milik? Sono attesi importanti aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

