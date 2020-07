La Juventus sarebbe sempre attenta sul mercato, e l’obiettivo Jorginho, nonostante il recente acquisto di Arthur, rimane comunque una priorità

La Juventus nonostante abbia portato già a compimento uno dei grandi obiettivi di mercato per il centrocampo: Arthur, non avrebbe rinunciato ad un profilo che piace ancora parecchio ai bianconeri, soprattutto all’allenatore Maurizio Sarri, stiamo parlando ovviamente di Jorginho del Chelsea. La Vecchia Signora non avrebbero mollato la presa sull’italo brasiliano, pupillo di Sarri dai tempi del Napoli e poi al Chelsea che ha fatto del “sarrismo” il suo mantra. Da Londra intanto continuano ad arrivare segnali positivi sulla possibile trattativa.

Jorginho alla Juventus? Calciomercato: Lampard fornisce l’assist vincente

A dare un segnale “positivo” per quanto concerne una possibile partenza di Jorginho è stato l’attuale allenatore blues Frank Lampard. Ieri nel match casalingo della Premier League contro il Crystal Palace, nonostante Jorginho sia già partito dalla panchina per quattro match consecutivi in cui l’allenatore gli ha preferito Kante in cabina di regia, Lampard, nonostante l’indisponibilità di Kante ha preferito far giocare calciatori di seconda fascia come Barkley e Gilmour al posto del disponibile Jorginho. Un segnale che sa quasi di rottura e forse di un progetto già delineato in cui l’ex Napoli non ne fa più parte. Secondo Tuttosport il prezzo del calciatore è diminuito e la dirigenza blues potrebbe lasciarlo partire intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus in tal senso non vorrebbe fare più grandi investimenti, e dunque virerebbe sull’ipotesi del prestito biennale come già in passato aveva fatto con Cuadrado.

