Gosens alla Juventus, calciomercato: Paratici prepara l’assalto

Calciomercato Juventus, Gosens obiettivo concreto per la fascia: laddove passasse l’esame Allianz Stadium, ecco che il dirigente bianconero potrebbe decidere di sferrare l’assalto decisivo

La Juve è stata letteralmente stregata da Robin Gosens. Il funambolico esterno atalantino, autore fin qui di una stagione strepitosa, costellata da ben 10 goal, è entrato nelle mire dei dirigenti bianconeri, alla ricerca di un tassello di qualità da inserire sulla corsia mancina, che necessita sicuramente di rinforzi, dal momento che sia Danilo sia Alex Sandro non offrono le giuste garanzie. L’Atalanta valuta Gosens circa 50 milioni di euro: una cifra alta, certo, ma sicuramente non proibitiva per un club che ci ha abituati ad acquisti sfolgoranti come quello di Cristiano Ronaldo, ad esempio. Al momento una trattativa ufficiale non è ancora cominciata: manca ancora molto alla fine del campionato, un campionato che vede l’Atalanta a sole nove lunghezze dalla Juve capolista, con lo scontro diretto dell’Allianz Stadium che potrebbe rivelarsi assolutamente decisivo.

Calciomercato Juventus, si studia l’offerta per Gosens: ecco il piano

Paratici, insomma, sta progettando il piano vincente per mettere le mani su Gosens. Dai soldi ricavati dalla cessione di Bernardeschi o Douglas Costa, infatti, il dirigente bianconero potrebbe avere liquidità sufficiente per sferrare l’assalto decisivo. Non sarà facile, però, perchè sul giocatore si stanno cominciando a muoversi i principali top club europei. La partita dell‘Allianz Stadium potrebbe in un certo senso essere importante sotto questo punto di vista: qualora Gosens dovesse confermare le sue ottime prestazioni anche con Cristiano Ronaldo e compagni, ecco che questo potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per la dirigenza di corso Galileo Ferraris a concludere l’affare. Le prossime settimane saranno decisive sotto questo punto di vista.

