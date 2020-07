Anche la Juventus sarebbe interessata all’attaccante del Real Madrid, Jovic. Un profilo che potrebbe fare comodo come sostituto di Higuain

Anche la Juventus sarebbe forte sull’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic. Un profilo giovane che piace molto ai bianconeri e che sarebbe clamorosamente in uscita dal Real Madrid, su di lui spicca l’interesse di altre squadra di Serie A, infatti oltre ai bianconeri interessate all’attaccante di Zidane ci sarebbero Milan e Inter. Attualmente il giocatore è al centro dell’attenzione in Spagna perché è entrato a contatto con un positivo al Coronavirus, gli esami hanno però escluso la positività e ora il giocatore si trova in isolamento.

Jovic alla Juventus? Calciomercato: Dalla Spagna confermano

Ma le voci di Jovic sono soprattutto sul suo possibile addio a fine stagione dal Real Madrid, infatti secondo un sondaggio di “Marca” e poi riportato su Calciomercato.it, l’attaccante serbo del Real Madrid sarebbe disposto a lasciare le merengues ma solo a titolo definitivo, anche per volere della stessa società. Il costo del cartellino ammonta almeno sui 50 milioni di euro. Interessate all’attaccante spiccano, appunto, le big di Serie A, oltre ai bianconeri anche le due milanesi e il Napoli leggermente defilato che poi ha virato su Osimhen, sarebbero tutte interessate ad acquistare l’attaccante. La Juventus sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative ma con l’opzione prestito, visto che non potrà permettersi esuberi vista la situazione economica non certo delle migliori. L’operazione prestito però non sembra convincere del tutto il patron blancos Florentino Perez che, invece, preferirebbe cederlo a titolo definitivo con una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro.

