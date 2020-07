Juventus, il futuro di Sarri in bilico anche con lo scudetto

La Juventus si prepara al rush finale di questa stagione. Il campionato non è ancora conquistato. Il vantaggio che la formazioni ha sulle inseguitrici è buono, ma non bisogna dimenticare che ci sono ancora degli scontri diretti da giocare e che giocando ogni tre giorni il rischio del flop è sempre dietro l’angolo.

Conquistare il nono scudetto consecutivo è chiaramente l’obiettivo primario della Juventus e il tricolore sarebbe anche il primo trofeo conquistato da Sarri in Italia. Per il tecnico questo comunque potrebbe anche non bastare, visto che continuano a circolare rumors su una possibile separazione a fine stagione.

Juventus, lo scudetto può non bastare a Sarri

La Juventus non è lontana dalla conquista del titolo, anche se dovrà superare ancora degli ostacoli importanti. Ma come riporta Il Corriere della Sera il trionfo in serie A potrebbe non bastare a Maurizio Sarri per rimanere sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione. Il suo gioco si è visto solamente a tratti e ci si aspettava sicuramente di più da un tecnico che negli anni passati aveva fatto parlare di sè proprio per il suo gioco spettacolare e redditizio.

Non bisogna dimenticare che la squadra bianconera sarà impegnata anche in Champions League ad agosto nel tentativo di entrare nell’elenco delle squadre che parteciperanno alla Final Eight. La speranza dei tifosi è quella di riuscire ad alzare questo trofeo che manca da così tanto in bacheca. Sarà anche il cammino in Europa a far valutare il lavoro di Sarri, ma non bisogna dimenticare che finora la Juventus ha perso quest’anno due finali, quella di Supercoppa Italiana contro la Lazio e quella di Coppa Italia contro il Napoli.

