Milik alla Juventus, arriva la conferma del ds del Napoli Giuntoli

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ammette velatamente l’interesse della Juventus per Milik. Ma la pedina di scambio Bernardeschi non è quella giusta…

Milik, sempre più Milik. L’attaccante del Napoli è nelle mire di Fabio Paratici per rinforzare la prima linea della Juventus. E’ il nome indicato da Maurizio Sarri che lo ebbe alle sue dipendenze al San Paolo nell’anno del primo terribile infortunio al ginocchio. «Un interesse della Juve per Arkadiusz non mi risulta ma non mi stupirebbe – ha detto ieri Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli -. È molto bravo, se lo volessero li potrei capire». Bugie bianche. E ancora: «Sì, in questo momento il nostro centravanti polacco è più vicino alla cessione che alla conferma». Un indizio chiaro sul destino del 99.

LEGGI ANCHE >>> Buffon allenatore della Juventus? C’è il primo indizio sul futuro

Milik alla Juventus, ma Bernardeschi non andrà al Napoli

Pochi giocatori come Federico Bernardeschi hanno un futuro aperto a diverse opzioni. L’ipotesi di cui più si parla è il Napoli, in un’operazione che coinvolga Milik, obiettivo bianconero. «Il trasferimento, però, non sembra fattibile – scrive Gazzetta dello Sport -. Federico guadagna 4 milioni a stagione, ingaggio oltre gli standard del Napoli, e vede il suo futuro alla Juve o in Premier. Non solo, sul tavolo c’è la questione diritti di immagine, sempre delicata: Bernardeschi a maggio ha chiuso un contratto con Roc Nation, l’agenzia fondata dal rapper Jay-Z. Al momento è complesso immaginare che possa cedere quei diritti al Napoli».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK