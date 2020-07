Pellistri, il 18enne uruguaiano che fa impazzire la Juventus. La concorrenza però…

Facundo Pellistri ha appena 18 anni, ma è cercato da mezzo mondo. I club più attenti su di lui sono Chelsea, Real Madrid, Juventus e Boca Juniors.

Gioca con il Penarol e lo definiscono un fenomeno. «Ha un potenziale enorme su cui si può ancora lavorare. Cresce costantemente e fa la differenza. Sappiamo che sarà difficile tenerlo a lungo, ha un grande ritmo nelle corde. Se il Boca deciderà di avanzare un’offerta, Pellistri potrebbe prenderla in considerazione e andarsene». Parole pronunciate da uno che se ne intende: Diego Forlan. Il 18enne fantasista ha attirato le attenzioni di mezzo mondo, tra cui ovviamente anche quelle della Juventus. Paratici ha un faldone alto così sulla propria scrivania pieno zeppo di ottime referenze.

Pellistri, l’assalto del Chelsea

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tuttavia, negli ultimi giorni il Chelsea avrebbe messo la quarta. Ha manifestato un interesse concreto per il gioiellino del Penarol, entrando così in rotta di collisione con il Manchester City, altra big inglese che sta mantenendo vivi i contatti per il ragazzo. Pellistri dal canto suo attende sviluppi e resta concentrato sulla propria crescita. Sa però di avere un futuro roseo.

